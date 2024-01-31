تنفيذي السلام يجدد الثقة بالقوات المسلحة في حسم المعركة

كوستي جدد المقدم معاش الزين فضل المولى الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض الثقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطة وقدرتها على حسم المعركة وكسر شوكة التمرد. جاء ذلك لدى مخاطبته بمنطقة المقينص بمحلية السلام الحدودية نفرة المقاومة الشعبية المسلحة، بحضور الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض المكلف وأعضاء لجنة الأمن بالولاية وقيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والتجار والمزارعين والشباب والمرأة . وقال المدير التنفيذي أن هذه المشاركه والوقفة تدلل على الحس الوطني لرجال محليه السلام ، واضاف أن المحلية تشهد استقرارا كبيرا وهدوء في الأوضاع الأمنية. وفي ذات السياق بعث اللواء معاش شرطة الطيب البله ممثل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة بالولاية برسائل تؤكد وقوف أهل النيل الأبيض خلف الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة. واضاف أن ما قامت به القوات المسلحة وبلائها الحسن في الميدان يعد درساً يقدم للأجيال القادمة ، وأكد قدرة الشعب السوداني على حسم المتمردين وأنه لا مكان لوجود قوى الحرية والتغيير والخونة والعملاء وسط الشعب السوداني. سونا

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