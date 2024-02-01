الجيش سيطر على مخزن أدوية تابع لقوات الدعم السريع بحي العرضة بأم درمان

هيثم الخلا - الجيش السوداني قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني سيطر على مخزن أدوية تابع لقوات الدعم السريع بحي العرضة بأم درمان. ودعا وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت الولايات لاستلام حصصها من المساعدات الإنسانية. الجزيرة – السودان

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