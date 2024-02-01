سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس

دولارات اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس، الموافق 1 فبراير 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي. سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1035.00 جنيه للشراء.

1042.77 جنيه للبيع.

النقد

1035.00 جنيه للشراء.

1042.77 جنيه للبيع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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