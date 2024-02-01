إليسا تتصدر «الترند» بـ «كلو وهم»

الفنانة/ اليسا

تصدرت الفنانة إليسا «الترند» عبر منصة «إكس»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها البرومو الرسمي لأغنيتها الجديدة «كلو وهم»، حيث تصدر هاشتاغ «إليسا كلو وهم» قائمة الأكثر بحثا وتداولا، وأعاد الكثير نشر البرومو والتعليق على الأغنية معبرين عن انتظارهم لإطلاقها الرسمي. ونشر حساب «روتانا موسيقى» عبر «إكس»، البرومو، وعلق: «بإمكانكم الآن الاستماع إلى جديد ملكة الإحساس».

على جانب آخر، أعربت إليسا عن سعادتها بالردود التي وصلت لها عقب فيلمها الوثائقي «It›s OK» والذي يعرض عبر منصة «نتفليكس»، وقالت في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «مبسوطة من ردة الفعل خاصة أن الكلام كان من قلبي ووصل لكل القلوب»، وأعلنت أن الألبوم الغنائي الجديد لها من المقرر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

الأنباء الكويتية