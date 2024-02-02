حكاية فيلم اعتذر عنه عادل إمام فأصبح من أشهر أفلام أحمد زك

الأعمال الفنية ليست في محتواها أو مضمونها أو صناعها، بل تحمل العديد والعديد من الأسرار والكواليس التي تصنع نجوما وتخفت نجومًا آخرين، ومن أشهر الكواليس التي تهم الجمهور ويهتم بمعرفتها هي فكرة «الكاستينج» أو النجوم التي كانت مرشحة لبطولة أعمال مهمة سواء في الدراما أو السينما وحل محلهم نجوم آخرون، ونستعرض في السطور التالية حكاية فيلم «البيه البواب» وسر موافقة الفنان عادل إمام على الدور ثم اعتذاره وذهاب الفيلم للفنان أحمد زكي.

قدمت الشركة المنتجة للبيه البواب السيناريو للفنان عادل إمام والذي وافق على الدور، وكانت ستقوم بدور البطولة أمامه الفنانة ميرفت أمين للعمل معه في دور زوجته التي ستأتي معه من الصعيد إلى القاهرة.

وطلب الفنان عادل إمام تغيير مخرج العمل حسن إبراهيم والتعاقد مع المخرج محمد عبدالعزيز، وهو الطلب الذي ترددت شركة الإنتاج في تنفيذه ليعتذر عادل إمام عن عدم أداء بطولة الفيلم.

وفي تصريحات تلفزيونية للماكيير محمد عشوب جكى عن قصة ذهاب السيناريو للفنان أحمد زكي حيث قال نصًا: «الجرائد كانت كاتبة إن عادل إمام هيقوم ببطولة البيه البواب، فأول لما عرض السيناريو على أحمد زكي خده ورماه على الأرض، وقاللي مباخدش حاجة مكان حد».

وبعد أيام، تراجع أحمد زكي عن الرفض، ورشح الفنانة مهجة عبدالرحمن لتقدم دور زوجته في أحداث الفيلم بعد اعتذار الفنانة ميرفت أمين عن العمل.

وفي لقاء مع برنامج «حق الجماهير» في تسعينات الفرن الماضي، تحدث أحمد زكي عن الانتقادات التي وجهت لفيلم البيه البواب قائلًا:«الفيلم ده هو انتبهوا أيها السادة تاني، فعبدالسميع وجد بيئة خصبة عشان يتحول من مواطن غلبان للمكانة التي وصل إليه في أحداث الفيلم».

وتابع:«كما أنه فيلم قومي، فيجب إعادة تقييم السلم الوظيفي عشان ميحصلش مثل ما حدث لفؤاد المهندس في أحداث الفيلم، وعبدالسميع رجل غلبان في البداية لكن المدينة أعطته الفرصة بالخلل الاجتماعي والوظيفي المذكور في أحداث الفيلم».

المصري اليوم