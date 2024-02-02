والي شمال كردفان يتفقد الدفاعات الأمامية للقوات المسلحة

تفقد الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان برفقه أعضاء لجنة أمن الولاية وعدد من اعضاء حكومته واللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية ومبادرة الأبيض لن تموت إرتكازات القوات المسلحة لمدينة الأبيض.

وحيا سيادته الدور البطولي للمرابطين بهذه الدفاعات في التصدي للمليشيا المتمردة وتأمين مدينة الأبيض.

واشار الوالي إلى ان زيارته والوفد المرافق له من اعضاء لجنة امن الولاية تأتي تجسيدا للمعاني الوطنية للقوات المسلحة ورفعا للروح المعنوية للمرابطين من القوات المسلحة والاجهزة النظامية.

واشاد سيادته بالروح المعنوية العالية للمرابطين وهم يؤدون واجبهم الوطني للدفاع عن الأرض والعرض ومكتسبات الوطن، مشيرا إلى ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية والمستنفرين عازمون على تطهير كل شبر دنسته يد العمالة والارتزاق.

واشاد والي شمال كردفان بمبادرة الأبيض لن تموت التي ظلت دوما فى مقدمة الصفوف .

وقال سيادته انه لا مكانة للجهوية والقبلية بل يجب العمل من اجل الوطن ومصلحته فى هذه المرحلة.

من جانبه اشاد اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالجهود المقدرة التي قامت بها مبادرة الأبيض لن تموت والمبادرات المجتمعية المختلفة من مكونات الولاية في وقفتها مع الهجان.

واضاف اللواء فيصل ان القوات المسلحة تستمد قوتها من الشعب السوداني الذي ظل مناصر لها.

العميد امن العوض محمد العوض مدير جهاز المخابرات حذر المتخاذلين والمتعاونين مع المليشيا وقال ان القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى لهم بالمرصاد.

الأستاذ عبد الناصر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية شيكان جدد وقوف المحلية مع القوات المسلحة في اداء واجبها الوطني وهي تخوض معركة الكرامة .

اللواء ركن معاش أحمد الفكي الزين اعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي ستكون لها دافعا قويا مشيرا إلى الجهود التي بذلت من كافة الجهات في عمليات التتريس وتأمين مدينة الأبيض.

المتحدثون من اعضاء مبادرة الأبيض لن تموت واللجان اشادوا بالروح المعنوية للمرابطين مؤكدين ان الدعم الذي قدمه يأتي اسنادا للقوات المسلحة.