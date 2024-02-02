شاهد بالفيديو.. فنان الربابة “ود دار الزين” يغني في حفل زواج نجله ويطرب المعازيم

احتفل فنان الربابة السوداني الشهير عبد الله علي الملقب بــ(ود دار الزين) بزواج نجله الأكبر حاتم, بقريتهم وسط حضور الأهل والأصدقاء. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حضر المئات من قبائل مختلفة مناسبة زواج إبن المطرب ود دار الزين. وشارك الفنان عبد الله في حفل نجله بفاصل من الغناء بالربابة وأطرب الحاضرين من المعازيم الذين حضروا لمشاركته الأفراح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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