“في عملية الأولى من نوعها”.. تنفيذ أول عملية إمداد إلى سلاح المهندسين بأم درمان

في عملية هي الأولى من نوعها منذ فرض ميليشيا الدعم السريع حصارا على سلاح المهندسين جنوبي أم درمان قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني أن قوة من الجيش السوداني تمكنت الخميس من إيصال إمداد إلى سلاح المهندسين جنوب مدينة أم درمان عبر منطقة كرري العسكرية الواقعة شمالي المدينة.

وكشف المصدر وفق ما نقلت “الجزيرة” أن القافلة تتكون من نحو 5 جرارات محملة بالأسلحة والذخائر والأدوية وإمدادات غذائية. اليوم التالي

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