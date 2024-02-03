بمقاتلات ودبابات روسية.. هل قررت الجزائر دعم الجيش السوداني عسكريًا؟

روّجت بعض الحسابات السودانية المؤيدة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لخبر مفاده أن الجزائر تزود الجيش السوداني بطائرات مقاتلة من طرازات مختلفة.

وأشارت هذه الحسابات إلى أن من بين هذه الطائرات “ميغ 29″ و”ميغ 30″ و”ميغ 34” و”سوخوي 29″، بخلاف دبابات ومقذوفات.

وقد بحث “العربي” عبر برنامج “بوليغراف” عن أصل الخبر، ليتبين أنه زائف وعار تمامًا عن الصحة، وتم الترويج له بعد زيارة البرهان للجزائر في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخلال مراجعة “العربي” لنتائج الزيارة، لم يكن هناك أي ذكر لتزويد الجزائر للسودان بأي مقاتلات حربية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد خلال مؤتمر صحافي مع البرهان، أن الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه.

كما جدد تأكيده أن الجزائر كانت ولا تزال مع حل النزاعات الداخلية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

من جانبه، رحّب البرهان وهو أيضًا قائد الجيش السوداني بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش لحل أزمة السودان، لافتًا إلى وجود توافق في وجهات النظر بين الخرطوم والجزائر حول العديد من القضايا الراهنة.

وقد جاءت زيارة البرهان للجزائر حينها في وقت تتواصل منذ أبريل/ نيسان 2023، حرب في السودان بين الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

قناة العربي