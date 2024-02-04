إيران وفوز مثير على اليابان وتقابل قطر في نصف النهائي الآسيوي

بلغ منتخب إيران، نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه المثير 2-1 على اليابان، على ستاد المدينة التعليمية.

تقدم منتخب اليابان بهدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، ورد إيران بهدفي محمد محبي وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين 55 و96.وينتظر المنتخب الإيراني لقاء مع قطر حامل اللقب.

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