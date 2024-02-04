مورينيو لفيلايني: ستبقى دائماً واحداً مني

علق البرتغالي جوزيه مورينيو على إعلان نجمه السابق البلجيكي مروان فيلايني (36 عاماً) اعتزاله، وكتب على حسابه في إنستغرام: «لا أنسى من قدم لي كل شيء، كنت وستبقى دائماً واحداً مني. تهانينا على مسيرتك وأرح الآن كاحليك اللذين عانيا كثيراً».

وسجل فيلايني 22 هدفاً لمانشستر يونايتد في 177 مباراة قبل بيعه لشاندونغ تيشان الصيني في يناير 2019، إذ لعب 137 مباراة وسجل 50 هدفاً وساعده على حصد لقب الدوري في 2021 و3 كؤوس محلية.

وغادر فيلايني شاندونغ، حيث كان يتقاضى 18 مليون إسترليني سنوياً، في نهاية عقده في نوفمبر الماضي، ورفع المشجعون لافتة شكر كبيرة له، لكن بيان اعتزاله لمّح لبقائه في عالم المستديرة.

صحيفة الخليج