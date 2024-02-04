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إثيوبيا تعفي السودانيين من غرامات الإقامة وتمنح ثلاثة أشهر مجانية

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Asma Osman 0 تبليغ

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أعلنت سفارة السودان في أديس أبابا بأن سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية اتخذت قراراً بإعفاء السودانيين غير المقيمين من غرامات المخالفات للإقامة للفترة السابقة ومنح إقامة ثلاثة أشهر مجانية ابتداء من الثاني من فبراير 2024 وتدعو المواطنين لتسوية أمورهم.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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