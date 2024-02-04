السودان : رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب

جبريل ابراهيم

عقدت اللجنة العليا لإعداد رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب بالسودان اجتماعاً برئاسة مشتركة من كُلٍّ وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والداخلية .

و استعرضت اللجنة الوضع الحالي في السودان وحجم الدمار الذي نتج عن الحرب، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار والرؤية المستقبلية لقطاعات مختلفة” الري والثروة الحيوانية وقطاع الطرق والجسور ” ضمن محور القطاعات الإنتاجية، كما نوقشت القضايا بشكل مفصّل من قبل الأعضاء.

و تعمل اللجنة في إطار أحد عشر محورًا، كما تمت إضافة محور جديد يركّز على قضايا البيئة والتحول المناخي.

يشار إلى أنًّ اللجنة العليا شكلت في وقت سابق بواسطة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أوّل رُكن عبدالفتاح البرهان برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم ، لوضع رؤية إقتصادية إستراتيجية للدولة لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الأسابيع القليلة.

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