من هو المخرج عمر عبدالعزيز أحدث عريس بالوسط الفني؟

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن زواج المخرج عمر عبدالعزيز وأماني صفوت، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من عقد قران المخرج عمر عبدالعزيز، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأماني صفوت”.

وخلال الصور ظهر حضور عقد القران عدد من الأهل والأصدقاء المقربون وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين ورمزي العدل.

وبمجرد الإعلان عن زواجه تصدر المخرج عمر عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير “جوجل”، كأحدث عريس في الوسط الفني، فمن هو عمر عبد العزيز؟

عمر عبدالعزيز هو مخرج مصري، من مواليد 27 مايو 1953، ويبلغ من العمر 70 عاما.

ووفقا لما ذكره موقع “في السينما” الفني، فقد تخرج عمر عبدالعزيز في المعهد العالي للسينما، قسم إخراج، عام 1976، بتقدير جيد جداً.

وبدأ عمر عبدالعزيز حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبدالعزيز في أفلام مثل عالم عيال عيال، الذي تم انتاجه عام 1976، والبعض يذهب للمأذون مرتين، الذي تم انتاجه عام 1978.

وأخرج عمر عبدالعزيز أولى أفلامه دعوة خاصة جداً، الذي تم انتاجه عام 1982، ثم اتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل بين شطين وميه، إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائياً حتى عام 2005 بفيلم فرحان ملازم آدم.

وشارك عمر عبدالعزيز في إخراج مجموعة من الأفلام منها: فيلم عالم عيال عيال، البعض يذهب للمأذون مرتين، ألف بوسة وبوسة، انتبهوا أيها السادة، المحفظة معايا، بريق عينك، مرسي فوق مرسي تحت، خلي بالك من جيرانك، غاوي مشاكل، رجل فقد عقله وغيرها.

وكان أول أعماله كمخرج، في فيلم دعوة خاصة جدًا عام 1982، ثم توالت أعمالها ومنها: اللعبة، ليه يا هرم، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، يارب ولد، هنا القاهرة، الشقة من حق الزوجة، فرحان ملازم آدم، الكلام في الممنوع وغيرها.

ومنذ عام 2002، بدأ عمر عبدالعزيز إخراج الأعمال التلفزيونية وهي مسلسل أحلام مؤجلة، بين شطين وميه، أحزان مريم، الشارد، امرأة في ورطة، أهل الهوى، كلام نسوان.

الشروق نيوز