غادة عبد الرازق وعصام عمر يتعاقدات على بطولة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»

غادة عبدالرازق

تعاقد المنتج أمير شوقي سالم مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان عصام عمرللعب بطولة مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء، وجاري ترشيح مخرج العمل، وباقي الأبطال لتحديد موعد بداية التصوير.

تدور الأحداث في 15 حلقة، ومقرر عرضه خارج السباق الرمضاني بإحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن السيناريست محمد رجاء يحتفل هذه الأيام بالنجاح الكبيرالذي يحققه فيلمه “404” بدور العرض السينمائي، والذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي ومن إخراج هاني خليفة، وبمشاركة كل من الفنانين محمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث فيلم “رحلة 404” قبل أيام من سفر بطلة الفيلم “غادة” إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

الشروق نيوز