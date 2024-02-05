لجنة أمن إقليم النيل الأزرق تقف على الأوضاع الأمنية بالإقليم

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق عقدت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق بالقاعة الصغرى بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي عقدت اليوم إجتماعها الدوري برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة. حيث تناولت اللجنة عدداً من الأجندة المدرجة في جدول أعمال اللجنة. هذا وكانت اللجنة قد إستعرضت مجمل القضايا ذات الصلة بالموقف الأمني بجميع المحافظات على مستوى الإقليم والجهود التي تعكف عليها مكونات المنظومة الأمنية في ظل التحديات الماثلة. سونا

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