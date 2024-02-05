برمة ناصر يلتقي عبدالواحد نور

التقى رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور واتفق الطرفان على: – إيقاف الحرب ومواجهة افرازتها الإنسانية والاجتماعية وفق شراكة وطنية. – بناء جبهة وطنية لا تستثني أحد عدا المؤتمر الوطني وواجهاته. – توحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهة الوطنية. الجزيرة – السودان

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