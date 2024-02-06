مصر.. أربع أخبار إيجابية ..

(الخبر الأول): المشروع المُرتقب لتنمية «مدينة رأس الحكمة» بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات إماراتية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو (٢٢) مليار دولار نظير شراء أراضٍ، وهذا الاتفاق المرتقب مع الجهات الإماراتية يتضمن بيع جزء من أراضى «رأس الحكمة» لتنفيذ مشروعات ترفيهية وسكنية وسياحية مميزة، مقابل حصول مصر على مبلغ (٢٢) مليار دولار، بجانب حصول وزارة الإسكان على عدد محدد من الوحدات تمثل الحصة العينية، وتتولى تسويقها والحصول على مقابل البيع فى مرحلة تابعة، وسيُركز «رأس الحكمة» على تصدير العقار وجذب المؤسسات الدولية، وسيُسهم هذا المشروع فى زيادة المعروض الدولارى النقدى فى البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق، خاصة للأغراض العاجلة، وهو ما سيؤدى لتخفيف الضغط على الدولار فى السوق الموازى، وبالتالى نشهد مزيداً من الهبوط فى سعره.

– (الخبر الثانى): السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة فى (عام ٢٠٢٣) بنحو (٩) مليارات دولار مع ارتفاع كميات الصادرات الزراعية الطازجة إلى (٧٫٤) مليون طن بزيادة تقارب مليون طن عن (عام ٢٠٢٢) وبقيمة إجمالية بلغت (٣٫٧) مليار دولار، وهو أعلى رقم وصلت إليه الصادرات الزراعية المصرية، بينما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المُصنّعة (٥٫١) مليار دولار.. وأعلن -أيضاً- أن «مصر» احتلت المركز الأول عالمياً فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالى، ومن أهم المنتجات الزراعية الطازجة المُصدرة: الموالح بنحو (٢) مليون طن، تليها البطاطس بنحو (٩٥٠) ألف طن، ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو (٤١٢) ألف طن، ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

– (الخبر الثالث): عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، (١١) موقعاً مُقترحاً لإقامة مناطق صناعية حرة فى المدن الجديدة تشمل: قطعة أرض بمساحة (١٤٠) فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، و(١١٥) فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و(١١٥) فداناً بمنطقة المطورين رقم (١١) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و(١٥٠) فداناً بمنطقة وادى التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و(١٥٠) فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و(١٥٠) فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و(١٥٠) فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و(١٣٢) فداناً بالحى الصناعى التاسع بمدينة بنى سويف الجديدة، وتتضمن المناطق المطروحة (١٥٠) فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و(١٤٩) فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و(١٥٠) فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

– (الخبر الرابع): أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أعلن أن بداية العام الحالى مُبشرة، وشهدت الأيام الأولى زيادة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة (٩٪) عن مثيلتها فى عام ٢٠٢٣، وأشار إلى أن الربع الأخير من (٢٠٢٣) حقق رقماً قياسياً فى أعداد السائحين الوافدين لمصر، إذ يُعتبر ثانى أعلى معدل لهذه الفترة فى تاريخ السياحة فى مصر بعد (عام ٢٠١٠) وهو عام الذروة السياحية.

بلال الدوي – الوطن نيوز

