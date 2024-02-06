بانتصار صاعق.. الأردن يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى

بلغ الأردن المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0، الثلاثاء، على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

وكان المنتخب الأردني حققا إنجازا تاريخيا، الجمعة، بتأهله لأول مرة إلى المربع الذهبي في البطولة بعد فوزه على طاجيكستان بهدف نظيف على استاد أحمد بن علي.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة، السبت، على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة، الأربعاء، بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وايران على استاد الثمامة.

الحرة