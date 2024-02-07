انقطاع جديد لخدمات الاتصالات والانترنت في السودان

قالت مصادر محلية ان السودان دخل في عزلة كلية لخدمات الاتصالات والانترنت صباح اليوم بشكل كامل عدا مستخدمي الإنترنت الفضائي (ستارلنك) غير الرسمي .
و تعيش مدينة بورتسودان المركز الإداري لولاية البحر الأحمر السودانية حالة من العزلة بسبب انقطاع شبكات الاتصالات المحمولة والإنترنت منذ أيام ، ما يشكل عائقاً أمام تنفيذ المواطنين والتجار والمؤسسات الحكومية لأعمالهم وخدماتهم.
وقال عدد من سكان المدينة إن شبكة زين للاتصالات كانت الوحيدة التي عملت لفترة محدودة يوم الاثنين الماضي، ثم توقفت مرة أخرى نتيجة لخلل فني أو تخريب متعمد. وأشاروا إلى أن باقي شبكات الاتصالات مثل ام تي ان وسوداني لم تعمل منذ أيام.
الى ذلك قالت منصة الناطق باسم حكومة السودان، يوم امس إنّ عملية إعادة شبكتي “سوداني” وMTN تقترب من نهايتها، مضيفةً أنه سيتم تغيير نظام تغذية الشبكة للولايات عبر البحر بهدف تجنب تكرار ما حدث مؤخرًا من ميليشيا الدعم السريع.
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