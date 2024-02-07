الداخلية تضبط 364 قضية مخدرات وتنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (222) قطعة سلاح ناري، (364) قضية مخدرات، وتنفيذ (84795) حكمًا قضائيًا متنوعًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية. بوابة الأهرام

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