شيرين تتصدر الترند بـ «الدهب»

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب ترند منصة «X» في مصر بعد دقائق من طرح الصفحات الرسمية الخاصة بشركة ««روتانا»، عبر منصات التواصل الاجتماعي «برومو» قصير لأغنية جديدة تستعد لطرحها شيرين قريبا بعنوان «الدهب»، وتتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين.

وتعد «دهب» أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد، الذي يتضمن 8 أغنيات، وحسب تصريحات سابقة لها، سيتم طرح ألبومها مع شركة «روتانا»، حيث سيتم تقسيم أغنيات الألبوم إلى نصفين، وقالت شيرين، بحسب موقع «سيدتي نت»: «يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة».

وظهرت عبدالوهاب من خلال كواليس تسجيل أغنية جديدة، حيث نشر الموزع «توما» صورة تجمعه بها داخل استديو «صوت»، وبصحبته كل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن مدين، وعلق: «قريبا».

الأنباء الكويتية