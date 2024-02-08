اضطر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لمواجهة زملائه في الفريق الباريسي بشأن الأنباء المنتشرة حول رحيله.وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي ناد، منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.
وذكرت العديد من التقارير، السبت الماضي، أن مبابي قرر الرحيل عن باريس عبر صفقة مجانية وسيعلن عن ذلك خلال أيام قليلة.ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، كثر الحديث مؤخرا داخل غرفة ملابس باريس عن الأنباء المنتشرة بشأن مستقبل مبابي.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مبابي لاحظ الأمر، وقال لزملائه: “لا أحد يضيع الوقت في الحديث عن مستقبلي.. الأمر لا يستحق ذلك، لا تفعلوا ذلك، عندما يحين الوقت المناسب سأعلن قراري”.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن مبابي يريد منع انتشار الشائعات في غرفة ملابس سان جيرمان، لعدم تشتيت انتباه زملائه والجهاز الفني.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يواجه نجوم باريس بشأن مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.