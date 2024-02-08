مبابي يواجه نجوم باريس بشأن مستقبله

مبابي

اضطر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لمواجهة زملائه في الفريق الباريسي بشأن الأنباء المنتشرة حول رحيله.وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي ناد، منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

وذكرت العديد من التقارير، السبت الماضي، أن مبابي قرر الرحيل عن باريس عبر صفقة مجانية وسيعلن عن ذلك خلال أيام قليلة.ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، كثر الحديث مؤخرا داخل غرفة ملابس باريس عن الأنباء المنتشرة بشأن مستقبل مبابي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مبابي لاحظ الأمر، وقال لزملائه: “لا أحد يضيع الوقت في الحديث عن مستقبلي.. الأمر لا يستحق ذلك، لا تفعلوا ذلك، عندما يحين الوقت المناسب سأعلن قراري”.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن مبابي يريد منع انتشار الشائعات في غرفة ملابس سان جيرمان، لعدم تشتيت انتباه زملائه والجهاز الفني.

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