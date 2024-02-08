هل كانت أم كلثوم بخيلة؟!

مقال قديم للصحفي الراحل مصطفى أمين لموقف حصل له مع المطربة الراحلة أم كلثوم، وذلك قبل ثورة 23 يوليو عام 1952، عندما كان سعر الدولار الأمريكي في وقتها لا يزيد على 20 قرشًا مصريًا، ويقول:

جاءني يومًا أحد أفراد فرقة أم كلثوم وكان يعمل معها منذ 15 عامًا، ليشكو إلى فعندما طلب من أم كلثوم أن تقرضه 5 جنيهات، لأنه ليس لديه قرش يطعم به أولاده فرفضت! فهالني الموقف واتصلت بها أسألها معاتبًا: كيف تفعلين هذا يا ست؟!

فزادت الطين بلة عندما قالت: لأنني بخيلة! فصعقت من جوابها وصمت متبلمًا! وبعد فترة، ضحكت أم كلثوم وقالت: سأقول لك الحقيقة..

إن مصلحتي أن يقول الناس عني إنني بخيلة حتى يبتعد عني النصابون والأفاقون.. إنني علمت أن هذا الموسيقي كان يسهر في منزل أحد الموسيقيين أمس وخسر على مائدة القمار 300 جنيه، فأردت أن أؤدبه ليعرف ذل لعب القمار، ورفضت أن أعطيه الخمسة جنيهات!

وبعد خروجه اتصلت بزوجته تليفونيًا وأخبرتها بأنني سأرسل لها مع سائقي خمسين جنيهًا بشرط ألا تخبر زوجها، وتتركه يدوخ ويتعذب ويشحذ حتى يعرف مرارة عقاب لاعب القمار.

حسن علام – بوابة فيتو

