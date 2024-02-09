الطلاق.. خطر على المرأة بعد سن الـ 50 لماذا..!

الطلاق

كشفت دراسة حديثة عن أنماط استخدام مضادات الاكتئاب على البالغين 50 عامًا أو أكثر، أن الطلاق قد يكون أصعب على المرأة منه على الرجل في مراحل لاحقة من حياتها.

ووفق الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد، يميل كلا الجنسين إلى زيادة استخدامهما لمضادات الاكتئاب عند المرور بالطلاق أو الانفصال أو وفاة الشريك، بعد سن الـ 50.

وأوضحت النتائج أن استخدام النساء لهذه الأدوية كان أكبر من الرجال.

وحسب “هيلث داي”، وجد الباحثون أن استخدام مضادات الاكتئاب لدى النساء زاد بنسبة 6% قبل الانفصال، وارتفع إلى 7% قبل الطلاق، مقارنة بـ 3% و5% لدى الرجال.

وخلال عام، عاد استخدام مضادات الاكتئاب إلى مستوياته الطبيعية لدى الرجال، لكن الأمر كان مختلفًا بالنسبة للنساء.

وكشفت النتائج أن استخدام النساء لم يتضاءل إلا قليلًا بعد انتهاء العلاقة مباشرة، ثم زاد مرة أخرى بعد عام وما بعده.

وارتكزت الدراسة على بيانات 229 ألف شخص في فنلندا بين عامي 1996 و2018، وتراوحت أعمارهم بين 50 و70 عامًا، وتعرض 33% منهم للطلاق، و30% لانفصال العلاقات، و37% لوفاة الشريك.

وبالفعل، لاحظ الباحثون ارتباط الانخفاضات الطفيفة في استخدام مضادات الاكتئاب ببدء علاقة جديدة طويلة الأمد، أو العودة للشريك.

وأرجع الباحثون ذلك إلى أن النساء تتحمل مسؤوليات أكبر لإدارة العلاقات الشخصية، مثل تلك التي مع أطفال الشريك، ما قد يؤدي إلى تقويض صحتهن العقلية”.

بوابة فيتو