مصرع شقيقين غرقا في جنوب بورسعيد

لقي شقيقان مصرعهما غرقا خلال صيدهما الأسماك بمنطقة بالقرب من محطة المياه بالرسوة بنطاق حي الضواحي جنوب بورسعيد.

وتلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شقيقين غرقًا، إثر سقوطهما في مياه ترعة بمنطقة بالقرب من محطة المياه بالرسوة بنطاق حي الضواحي جنوب بورسعيد.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن “مصطفى. م، 16 سنة” وشقيقه “عبد الرحمن. 14سنة”، كانا يصطادان الأسماك فانزلقت قدم أحدهما بالمياه، وحاول الثاني إنقاذه فغرقا معًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الضواحي، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك لحين التصريح بالدفن.

الشروق نيوز