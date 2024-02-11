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ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة – صورة

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Asma Osman 0 تبليغ

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ياسمين عبدالعزيز

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد الحب، مع جمهورها، كما تمنت السعادة لكل الأشخاص المرتبطين الذين يعيشون قصص حب.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة لها بإطلالة متميزة، وتشير بيدها على شكل قلب، وعلقت قائلة: “كل عيد حب والحبيبة بخير”.

وكانت قد أعلنت مؤخراً الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، كما أكدت بأنها تكن له كل مشاعر التقدير والاحترام.

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بوابة الأهرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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