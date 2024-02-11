ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة – صورة

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد الحب، مع جمهورها، كما تمنت السعادة لكل الأشخاص المرتبطين الذين يعيشون قصص حب.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة لها بإطلالة متميزة، وتشير بيدها على شكل قلب، وعلقت قائلة: “كل عيد حب والحبيبة بخير”.

وكانت قد أعلنت مؤخراً الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، كما أكدت بأنها تكن له كل مشاعر التقدير والاحترام.

بوابة الأهرام