د.جبريل يزور مشروع طوكر الزراعي و يتعهدبحل العقبات التي تواجهه

د. جبريل إبراهيم

قام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بزيارة مشروع طوكر الزراعي بناءً على دعوة كريمة من والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور ، و كان برفقته اللواء محمد عثمان قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، والكابتن محمد حسن مختار مدير عام هيئة الموانئ البحرية.

وتفقد الوزير إمكانيات مشروع طوكر الزراعي و الإستماع إلى التحديات التي يواجهها ، حيث يتميز مشروع طوكر الزراعي بتربة وأراضي زراعية ممتازة، وتبلغ مساحته حوالي 406 ألف فدانا ويقع جنوب مدينة بورتسودان على بُعد 167 كيلومترًا.

وخلال إجتماعه مع إدارة المشروع، إستمع الوزير لملخص حول الوضع الحالي للمشروع، وتم تسليط الضوء على العقبات التي تواجه الإستفادة من المشروع ، بما في ذلك وجود 50 ألف فدانا تغطيها المسكيت وتشكل عائقًا كبيرًا أمام زراعة المشروع.

و قد شدد د. جبريل على أهمية إعداد تقييم شامل وإجراء دراسات علمية لتجاوز هذه العقبات، مشددًا على أن المشروع تم إهماله لعقود عديدة من قبل الأنظمة السابقة ، حيث لم تتجاوز المساحة المزروعة في العام الماضي 29 ألف فدانا، وفي العام الحالي لا تتجاوز 20 ألف فدانا.

وإختتم الوزير لقائه مع إدارة المشروع بالإستماع إلى شكاوى المزارعين ووعد بتذليل العقبات الحالية التي تواجههم.

كما وجه دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تطوير المشروع الذي يعتبر فرصة استثمارية ممتازة تعود بالفائدة على المستثمرين وسكان المنطقة.

سونا