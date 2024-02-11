الرئيسية/أخبار/ البرهان يصل الدبة أخبار 2024-02-11 آخر تحديث: 2024-02-11 البرهان - القائد العام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يصل الولاية الشمالية منطقة الدبة سونا 2024-02-11 آخر تحديث: 2024-02-11

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يصل الدبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.