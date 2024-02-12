عادت شبكة شركة سوداني للاتصالات إلى العمل اليوم في عدد من ولايات السودان – اتصالات وانترنت.

وقال خبير الاتصالات الدولي، د. هشام عوض عبد المجيد لـ (السُّوداني)، ان شركة سوداتل، بمجهود كبير ومقدر، تمكنت من تشغيل مركز معلومات data center بديل في بورتسودان، والخدمة الآن سوف تغطي جميع السودان دون استثناء.

وأضاف د. هشام: “كانت شركة سوداتل تعمل في إنشاء مركز المعلومات الجديد في بورتسودان منذ فترة دون إعلان. ومركز المعلومات الإلكتروني هو المركز الذي يحتوي على أجهزة تسجل وتحفظ معلومات حسابات المشتركين وأرصدتهم واستهلاكهم وهو ال billing system – نظام الفوترة”.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة شبكة سوداني للعمل في عدد من الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.