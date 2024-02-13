والي الجزيرة يبشر المواطنين بقرب العودة إلى ديارهم

بشر والي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير مواطني الولاية بالعودة إلى منازلهم ومناطقهم قريبا.

وقال الوالي في حوار مع “سونا” أن الوضع الحالي بالولاية مستقر وان الولاية ستتحرر قريبا ان شاء الله وان علي مواطني الولاية الاستعداد الي العودة إلى مناطقهم وصوم رمضان في ديارهم.

وأشاد الوالي بجهود القوات المسلحة وقوات العمل الخاص والمستنفرين الذين يعملون بكل جهد من أجل تحرير ولاية الجزيرة، مؤكدا أن النصر قادم بإذن الله، مترحما علي كل الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

ودعا الوالي المواطنين إلى التفكير لمرحلة ما بعد الحرب والإعمار، ووجه رسالة للمواطنين برصد المتعاونين مع الميليشيا ليأخذ كل الشعب حقوقه.

اليوم التالي