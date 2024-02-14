نشرت المذيعة السودانية الشهيرة جدية عثمان, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطفت جدية الأضواء بعد ظهورها بإطلالة جديدة عقب خضوعها لجلسة “ميك أب” على يد خبيرة التجميل الشهيرة هبة الأحفاد. وكشفت المذيعة اللامعة عن تغير شكلها تماماً بعد جلسة التجميل, مشيدة بخبيرة التجميل الشهيرة ومؤكدة أنها تحس نفسها أميرة من الأميرات, وقدمت شكرها الكبير للأحفاد بسبب المجهود الذي بذلته معها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة جدية عثمان تسحر الأسافير بعد خضوعها لجلسة “ميك أب” غيرت من شكلها على يد خبيرة تجميل سودانية وتقول: (حاسة نفسي أميرة من الأميرات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.