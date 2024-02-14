الأخطبوط لونين يمنح ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام لايبزيج

منح الحارس أندريه لونين، فريقه ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا (1-0)، أمام مضيفه لايبزيج على ملعب ريد بول أرينا، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدى لونين لتسع كرات صوبت على مرماه، على مدار شوطي المباراة، فيما أحرز إبراهيم دياز نجم الملكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.ومن المُقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 مارس/آذار المقبل، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، ونجح سيسكو لاعب لايبزيج في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الأولى، لكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل.

وتعرض إبراهيم دياز للإصابة بعد التحام في وسط الملعب، ولم يستطع استكمال المباراة، وقرر أنشيلوتي الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا منه في الدقيقة 84. واستمرت المحاولات من كلا الطرفين، لكن دون جديد، ليخرج ريال مدريد بفوز ثمين خارج أرضه.

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