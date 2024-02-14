عيد للحب أم مذابح للبشر؟!

لا أتصور أن يصدق العالم نفسه ويحتفل بعيد الحب بينما غزة تنزف – أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا – إن هذا العالم يرتكب أكبر جناية فى حق الإنسانية وكيف يتغنى بالحب وهو يقف صامتا ومتآمرا أمام شعب يدافع عن أرضه ووطنه ووجوده .. أى حب هذا الذى يحتفل العالم به هل هم أطفال غزة أم مبانيها التى تهدمت ومستشفياتها التى أصبحت أطلالا أم مساجدها وكنائسها التى كان يذكر فيها اسم الله .. أى حب هذا والعالم المجنون يجرب أسلحته فى قتل الأبرياء، والآلاف لا يجدون المأوى ولا المقابر ..

إن هذا العالم المدان فى أخلاقه وإنسانيته وجبروته وتآمره أولى به أن يصمت ويعيد حساباته مع قضايا كثيرة تسمى الرحمة والعدالة واحترام آدمية البشر.. إن العالم الذى يكتب الآن تاريخه بالدم وأشلاء الأبرياء لا يحق له أن يتكلم أو يحتفل بقيمة عظيمة تسمى الحب .. هذا زمان يقتل الأطفال يمتهن البراءة يستبيح العدل يسترضى البغايا .. هذا زمان الموت كيف نقيم فوق القبر عرسا للصبايا ،علب القمامة زينوها ربما تبدو أمام الناس بستانا نديا، بين القمامة لن ترى ثوبا نقيا فالأرض حولك ضاجعت كل الخطايا كيف تحلم أن ترى فيها نبيا .. كان الأولى بالعالم أن يحمل الزهور إلى شوارع غزة التى تتناثر فيها أشلاء الأطفال الصغار لتكون شهادة على عصر افتقد الرحمة وهناك شعب يسكن العراء بلا طعام أو ماء أو دواء .. ما أحوج الأرض إلى زلزال يدمر كل طغاة العالم ويعيد للإنسان قيم الحب والعدل والرحمة .. لقد دخلت غزة التاريخ من أوسع أبوابه وليذهب تجار الموت إلى مزابل التاريخ..

فاروق جويدة – بوابة الأهرام

