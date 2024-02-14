“السيستم” ينافس في شباك التذاكر ويقترب من المليون

ينافس فيلم “السيستم” في شباك التذاكر السينمائي عدد كبير من الأفلام الناجحة لكن استطاع الفيلم أن يثبت نفسه منذ طرحه الأربعاء الماضي.

وحقق الفيلم أمس إيرادات 52 ألف جنيه ليصل إجمالي إيراداته إلي ما يقرب من 600 ألف جنيه.

فيلم “السيستم” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، ميس حمدان، محمد على رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري

ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وطارق لطفي يقدم دور الشخص الذي يُقدم له النصائح بشكل مستمر، ليستطيع الارتباط بالفتيات، حيث يتتبع العمل قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

بوابة الأهرام