التقى وزير الاتصالات والتحول الرقمي الاستاذ عادل حسن “الثلاثاء” بالنائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور بديوان النائب العام بمدينة بورتسودان.

وقدم الوزير شرحا مفصلا عن الأضرار التي نجمت عن إيقاف تشغيل شبكات الاتصالات بواسطة متمردي ميليشيا الدعم السريع خلال الاسبوع الماضي مطالبا سعادة النائب العام بضم هذا الموضوع لملف الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في حق الشعب السوداني.

وأكد عادل أن الاتصالات قد أصبحت عصب الحياة في عصرنا الحالي وتضرر بسبب توقفها كل الشعب السوداني ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص كما أن توقيفها يعد من الجرائم ضد الإنسانية. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات يطلب ضم ايقاف المتمردين للشبكات لملف جرائمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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