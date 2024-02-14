“وداعا جوليا” يفوز بجائزة مهرجان الأقصر

ايمان سيف - فيلم وداعا جوليا

فاز الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بالجائزة الكبرى (قناع توت عنخ آمون الذهبي) لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة التي اختتمت اليوم الأربعاء في جنوب مصر.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ آمون الفضي) مناصفة إلى فيلمي (رحلة 404) للمخرج المصري هاني خليفة و(وراء الجبل) للمخرج التونسي محمد بن عطية.

ونالت المصرية منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم (رحلة 404) بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (وراء الجبل).

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني (تصرف عاطفي) للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري (زهرة الصحراء) للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة (دياسبورا) المخصصة للمخرجين الأفارقة خارج القارة أو الأفلام المنتجة عن أفريقيا، فاز بالجائز الفيلم الوثائقي (شجاعة متناهية) من إخراج بيلي توريه ولوران شيفاليه، فيما حصل فيلم (أرض توجو) للمخرج يورجن الينجهاوس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل لطفي لبيب، وكذلك عددا من أبطال أفلام المخرج المصري خيري بشارة الذي تحمل دورة هذا العام اسمه وهم الممثلون أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي وسحر رامي.

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