فاز الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بالجائزة الكبرى (قناع توت عنخ آمون الذهبي) لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة التي اختتمت اليوم الأربعاء في جنوب مصر.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ آمون الفضي) مناصفة إلى فيلمي (رحلة 404) للمخرج المصري هاني خليفة و(وراء الجبل) للمخرج التونسي محمد بن عطية.
ونالت المصرية منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم (رحلة 404) بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (وراء الجبل).
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني (تصرف عاطفي) للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري (زهرة الصحراء) للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وفي مسابقة (دياسبورا) المخصصة للمخرجين الأفارقة خارج القارة أو الأفلام المنتجة عن أفريقيا، فاز بالجائز الفيلم الوثائقي (شجاعة متناهية) من إخراج بيلي توريه ولوران شيفاليه، فيما حصل فيلم (أرض توجو) للمخرج يورجن الينجهاوس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل لطفي لبيب، وكذلك عددا من أبطال أفلام المخرج المصري خيري بشارة الذي تحمل دورة هذا العام اسمه وهم الممثلون أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي وسحر رامي.
الحرة
كانت هذه تفاصيل خبر “وداعا جوليا” يفوز بجائزة مهرجان الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.