أرقام في حياة كوكب الشرق

في يوم الإثنين من عام 1975 عند الرابعة عصرا توفيت سيدة الغناء العربي أم كلثوم في القاهرة عن عمر يناهز 76 عاما.. ورغم مرور 49 عاما على رحيلها، فلم تظهر بعد الدراسات الحقيقية الموثقة التي تكشف تفاصيل حياتها بدقة لعدة أسباب أهمها اختفاء وغياب معظم شهود عمرها في طفولتها وشبابها وكهولتها!ورغم كل ذلك فهناك محطات وأرقام هامة في حياة كوكب الشرق حاولنا رصدها من تاريخها الحافل المسجل:

– أول أجر لها كان 20 قرشًا وآخر آجر 80 ألف جنيه وغنت 700 أغنية في 50 عامًا.

– تعاونت مع 47 شاعرًا ألّف لها كلمات، وتعاونت مع 15 ملحنًا وأكثر الشعراء إنتاجا لها أحمد رامي بعدد 312 أغنية، ثم بيرم التونسي 64 أغنية.

– أكثر الملحنين إنتاجا لها زكريا أحمد بعدد 150 لحنًا ثم السنباطى 90 لحنًا ثم القصبجي 85 لحنًا.

– يتراوح أبعاد صوت أم كلثوم ما بين 16 إلى 60 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة بينما يبلغ متوسط الأصوات القوية حوالي 10 آلاف ذبذبة فقط في الثانية الواحدة.

– جمعت في المجهود الحربي عقب هزيمة يونيو عام 1967 ما يزيد على مليوني جنيه مصري.

– آخر ما تبرعت به للدولة عقب نصر أكتوبر 1973 شيك بقيمة 10000 ج بإسم الرئيس أنور السادات وذلك كمنحة لها للجيش المصري وتركت للإذاعة المصرية 400 لحن مسجل. – لحنت أغنيتين لنفسها، في عام 1928 لحنت لنفسها أغنية على عيني الهجر، وفي عام 1936 لحنت أغنية يا ريتني كنت النسيم.

– إذاعة أغانيها تحتاج إلى 26 يومًا أو 634 ساعة دون توقف وكان رقم تليفونها 808080. – احتشد في جنازتها 4 ملايين مواطن عربي من جميع أنحاء العالم العربي وتعد جنازتها الثانية بعد جنازة جمال عبد الناصر على مستوى العالم العربي في القرن العشرين.

حسن علام – بوابة فيتو