رئيس مجلس السيادة يطلع على الأوضاع بولاية الجزيرة

إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية بولاية الجزيرة.

وقال والي ولاية الجزيرة الخير ابراهيم الطاهر عقب لقائه رئيس مجلس السيادة ، أن اللقاء تناول مجريات وتطورات الأوضاع فى الولاية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس أكد وقوفه ودعمه للولاية لتحقيق النصر على المليشيا المتمردة، وضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين والعمل على توفير الخدمات الضرورية لهم. سونا

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