الكباشي: لا تفاوض مع المليشيا المتمردة

أكد الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة ماضية في قتال المليشيا المتمردة وحلفائها إلي أن يتم تحرير كل شبر في السودان من دنس العملاء والمرتزقة والماجوربن.

وقطع بأن القوات المسلحة لن تذهب للملف السياسي إلا بعد اكتمال كل تفاصيل الملف العسكري ، وبشر الكباشي بإن القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة وتمضي بصورة جيدة من نصر لنصر في كل مسارح العمليات.

جاء ذلك لدى مخاطبته بنادي ضباط القوات المسلحة بكوستي ظهر اليوم اللقاء التنويري للفعاليات المجتمعية بولاية النيل الابيض ، بحضور الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض وأعضاء لجنة الأمن بالولاية وأعضاء حكومة الولاية ، وعبر كباشي عن شكر القوات المسلحة للشعب السوداني علي الدعم والإسناد ، واضاف أن هذه الحرب ليست حرب الجيش وحده بل هي حرب الشرطة والأجهزة الأمنية والمستنفرين والمجاهدين والمقاومة الشعبية وكل من عنده ذرة من الوطنية ، ووصف هذه الحرب بأنها تأمر قديم علي السودان وموارده يعاد إنتاجه من جديد وأن مليشيا الدعم السريع هي أداة من أدوات الحرب فقط ، وتسأل كيف للذي يدعي بأنه يريد أن يحكم بالديمقراطية أن يحتل منازل المواطنين ويضيق عليهم في حياتهم.

وقطع بأنه لاتفاوض مع مايسمى الزراع السياسي للمليشيا المتمردة أو وقف إطلاق النار إلا في حالة تنفيذ المليشيا المتمردة التزامها في اتفاق جدة بالخروج من منازل المواطنين والمؤسسات الخدمية ، واضاف ” الاطاري تاني ما في ” وأن الحرب مستمرة والتفاوض بالتي هي أحسن ولن نخرج من رغبات شعبنا إذا كان قتالاً او سلما.

وأشاد نائب القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة باداء حكومة ولاية النيل الابيض واستضافتها للاعداد الكبيرة من الوافدين بسبب الحرب رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وقلة الموارد ، وحيا القائمين على أمر الولاية في إدارة الملف الأمني الإنساني.

وأكد أن النيل الأبيض تعد من الولايات المهمة بتاريخها الجهادي والديني وموقعها الجغرافي المتميز ومواردها المتعددة .

وفي ذات السياق أكد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض المكلف أن الشعب السوداني كله مع القوات المسلحة حتي يتم دحر المليشيا المتمردة والمرتزقة والماجوربن والعملاء ، وقال إن النيل الأبيض ترتبت صفوفها في المقاومة الشعبية المسلحة للقتال صفا واحدا مع القوات المسلحة

من جهتهم أعلن عدد من قيادات النيل الأبيض دعم للقوات المسلحة وأنهم جاهزون للمشاركة في العمليات العسكرية في أي موقع من مواقع القتال ، وطالبوا الكباشي بعدم التفاوض مع الخونة والعملاء والمخذلين .

سونا