هند صبري توضح سبب غيابها عن منافسات موسم رمضان بعد «هجمة مرتدة»

كشفت الفنانة هند صبري عن سبب عدم تواجدها وسط منافسات مسلسلات رمضان خلال الـ 3 أعوام الماضية، وذلك منذ عرض مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة الفنان أحمد عز عام 2021.

وقالت هند صبري في حوار لها مع «et بالعربي»: «بالنسبة لموسم رمضان لم أشارك فيه منذ مسلسل هجمة مرتدة في رمضان موسم 2021، المشكلة كل الممثلين اللي شاركوا في رمضان وقت الكورونا موسم 2020 بذلوا مجهود كبير أنا أتذكر أن هجمة مرتدة كنا مصورين نصف المسلسل ثم جاءت الكورونا وحدث انقطاع، والممثلين نسيوا الدور والشخصيات التي يجسدوها ورجعنا لكي نكمل لموسم رمضان التالي ومن وقتها حصل لي تروما» .وأضافت: «الضغوطات التي يتعرض لها الممثل في موسم رمضان غير الضغط في أي عمل آخر، وشخصية علا في البحث عن علا استغرقت مني وقت كبير لتحضيرها لكن أنا اشتقت لموسم رمضان وغالبا سوف أشارك في موسم رمضان القادم» .

مسلسل هجمة مرتدة بطولة العمل هند صبري، هشام شليم، نضال الشافعي، ندي موسي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

المصري اليوم