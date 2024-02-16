فستان كب | شاهد ياسمين صبري تسحر العيون بإطلالة جريئة بالأبيض

تفضل النجمة ياسمين صبري الأزياء الأنوثية التي تبرز سحر قوامها الرشيق ووزنها المثالي لتخطف الأنظار اينما ظهرت.

وبدت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الابيض، بشكل مثير، لتخطف الأضواء من جديد.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر ناعمة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه ليتناغم مع لون بشرتها.

يذكر أن الشركة المنتجة طرحت البوستر الدعائى لمسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024 والذى يحمل اسم رحيل.

صدى البلد