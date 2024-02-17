أزمة السودان يجب ألا تذهب طي النسيان

يهدف المؤتمر الدولي حول السودان الذي تستضيفه فرنسا في منتصف أبريل في باريس إلى “تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية” التي يجب ألا ينساها المجتمع الدولي، وفق وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.

وقال مصدر مقرب من الوزير الفرنسي لصحفيين، بينهم مراسل وكالة فرانس برس: “نحن نواجه أزمة هائلة على المستوى الإنساني والجيوسياسي.. تفكك السودان ستكون له عواقب كارثية على المنطقة بأكملها”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر قوله “في سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نعتزم تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية والتي يجب ألا تذهب طي النسيان”.

ويوم الأربعاء، قال الوزير ستيفان سيجورنيه أن المؤتمر الذي سيعقد في 15 أبريل في مركز المؤتمرات بالوزارة، ينبغي أن يتيح جمع التمويل اللازم للبلاد التي مزقتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً لجمع 4.1 مليار دولار في 7 فبراير للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.

ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، ويعاني ما يقرب من 18 مليونًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.

وقالت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي إن الأموال التي ستُجمع خلال مؤتمر باريس ستُخصص للأعمال الإنسانية ليس فقط في السودان، ولكن أيضا في البلدان المجاورة “التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين”.

وقال مصدر دبلوماسي إن المؤتمر الذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي، “يجب أن يتيح أيضا مناقشة وصول المساعدات الإنسانية وهو من الأمور الصعبة في الواقع”، لافتا إلى ضرورة وقف إطلاق النار “على الأقل على المستوى المحلي” لإيصال المساعدات.

دُعيت إلى المؤتمر البلدان المجاورة للسودان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وجميع الجهات المانحة الدولية الرئيسية الموجودة في هذا الجزء من إفريقيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية الكبيرة.

وقال المصدر نفسه “نرغب في الاستفادة من هذا المؤتمر لإجراء نقاش حول مختلف الوساطات من أجل المضي قدما نحو الحل السياسي”.

سكاي نيوز