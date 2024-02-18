شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تستعد لحفلها الضجة بالقاهرة بنيولوك جديد

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب من العاصمة المصرية القاهرة التي وصلتها مؤخراً بنيولوك جديد. وكتبت عربي, التي تستعد لإحياء حفل جماهيري بإحدى قاعات الأفراح بمدينة نصر بالقاهرة, على الصور التي قامت بنشرها: (لوك ما بخجل سيده). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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