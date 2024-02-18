شاهد بالفيديو الدعامة يتفاخرون بحماية السعودية: لو ما جنود الدعم الكلهم فرسان كان انهارت دولة الملك سلمان

تفاخر أحد شعراء قوات الدعم السريع بأنه لولا قواتهم لانهارت المملكة العربية السعودية وسقطت.
وفي مقطع فيديو ظهر الشاعر وهو يُلقي قصيدته بحماس كبير وسط مساندة زميله وتكبيره، حيث قال في جزء من المقطع: نورا مربعن فوق جبال نجران محل ما حلو واضعين سلام وأمان .. لو ما جنود الدعم الكلهم فرسان كان انهارت دولة الملك سلمان.
ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين“، حيث سخر البعض من هذا التفاخر اللامنطقي، ووصف جنود المليشيا المتمردة بالتوهان وبأنهم على وشك خسارة حرب السودان بصورة نهائية.
ودافع منسوبو الدعامة عن شاعرهم وأكدوا بأنهم كانوا قد ساهموا بقوة في حماية حدود السعودية من اعتداءات الحوثيين المتكررة.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند الجيش مجموعات القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية.
وبادرت المملكة العربية السعودية بإطلاق منبر جدة كأول مساهمة دولية في مساعي إحلال السلام في السودان، ووقعت عدة إعلانات كان من أهم بنودها خروج المتمردين من المؤسسات المدنية ومنازل المواطنين، ولم يتم تنفيذها.
ويأمل السودانيون في عودة قريبة لوطنهم بعد أن شردوا ونزحوا داخلياً وخارجياً بسبب الحرب المستمرة، والتي شلّت حياتهم في أكبر أزمة يشهدها السودان.
شاهد الفيديو من هنا: الدعامة يتفاخرون بحماية السعودية
المصدر – “النيلين“
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