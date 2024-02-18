مباراة العودة بين ترامب وبايدن

مع اقتراب دونالد ترامب من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس بعد انتصاراته الكبرى في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا والانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، أصبحت احتمالية مواجهته مرة أخرى للرئيس جو بايدن في نوفمبر هي السؤال المركزي اليوم في السياسة الأمريكية؟؟؟ ومع ذلك، تجري الآن مناقشة سيناريوهات مختلفة لتقييم احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وبينما يُنظر إلى ترامب على أنه المرشح المفترض للحزب الجمهوري، ويتمتع بقبضة قوية على القواعد الجمهورية، هناك تكهنات بأنه لن يفوز بما يكفي من الأصوات بين المستقلين وعامة السكان لضمان الفوز على بايدن، إن أغلب الأمريكيين لا يريدون إعادة الانتخابات التي أجريت قبل أربع سنوات في نوفمبر، يعتقد معظم الناخبين أنه ليس لديهم سبب وجيه لاختيار أي من المرشحين…. لكن كلا من بايدن وترامب يحاولان إقناع الناخبين الأمريكيين بأنهما الاختيار الصحيح.

ترى حملة بايدن أكبر ميزة لها في كونه مرشحًا مناقضًا لشخصية ترامب نفسه…إنهم يصورون الرئيس السابق للشعب الأمريكي على أنه شخص ضعيف للغاية، لأنه إذا أدين بارتكاب جريمة كمجرم، فإن دعمه سينخفض بشكل كبير.

لا يمكن إنكار أن بايدن لا يواجه أي معارضة في سباق الحزب الديمقراطي، لقد فاز بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيو هامبشاير الشهر الماضي بقوة، حيث حصل على 64% من الأصوات في حملة كتابية…. وحصل أقرب منافسيه، النائب دين فيليبس من ولاية مينيسوتا، على 20 % فقط، بينما جاءت الكاتبة ماريان ويليامسون في المركز الثالث بنسبة 4 %. وتغلب بايدن الأسبوع الماضي على منافسيه في ساوث كارولينا، حيث حصل على أكثر من 96 % من الأصوات.

ومع ذلك، من المهم أيضًا تقييم قوة ترامب السياسية…. اكتسح ترامب المؤتمر الانتخابي في ولاية أيوا في 15يناير بهامش انتصار كبير…. حصل على 56260 صوتًا، أي 51 %من الإجمالي، وضمن له الحصول على 20 مندوبًا.

من ناحية أخرى، حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على نسبة 21.2% و23420 صوتًا، مما أكسبه تسعة مندوبين….. وحصلت نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، على 19.1 % من الأصوات، أو 21085 صوتا، وحصلت على ثمانية مندوبين….و حصل حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي صنف حملته على أنه أشد منتقدي ترامب، على 191 صوتًا فقط، أو 0.2% من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا.

وفي الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، حصل ترامب على 54.3 %من الأصوات، حيث حصل على 176392 صوتًا و12 مندوبًا…. وحصلت هيلي على 43.2% من الأصوات أو 140288 بطاقة اقتراع، وفازت بمندوبيها التسعة.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ترامب هو الأوفر حظا للفوز في يوم الثلاثاء الكبير، المقرر إجراؤه في الخامس من مارس….. وبالإضافة إلى ذلك، فهو متقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث كانت منافسته الوحيدة الآن، هيلي، حاكمة في السابق.

علاوة على ذلك، فهو يتمتع بقدر كبير من الدعم بين المسيحيين الإنجيليين… ويعتبر أنصار “MAGA” منظمون جيدًا ويقفون معه في كل معركة سياسية يدخل فيها…. ويعتقد العديد من الناخبين الجمهوريين أن المؤسسة الليبرالية المتحيزة ضده هي المسؤولة عن افتعال مشاكله القانونية…. وتعتقد شريحة أكبر من الجمهوريين أن فوز بايدن عام 2020 كان غير شرعي.

ومع ذلك، فإن لدى ترامب نقاط ضعفه…. وعلى الرغم من تفوقه بنسبة ثلاثة إلى واحد تقريبًا بين الجمهوريين المسجلين في ولاية أيوا، إلا أن هيلي تفوز بالمزيد من الأصوات بين الناخبين غير المعلنين أو المستقلين…. وقد يكون عزل ترامب من قبل ملايين الناخبين المستقلين هو العامل الأكثر أهمية الذي قد يمنعه من الفوز على بايدن.

ومع ذلك، فإن الرسالة السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 مربكة لملايين الأمريكيين. لا يتمتع بايدن ولا ترامب بشعبية. كلاهما يُنظر إليهما على أنهما قديمان جدًا.

الشعب الأمريكي حريص على إنهاء هذه الانتخابات…. ويشعر الناخبون بالاستياء من العداء الشرس الذي يحمله كل مرشح تجاه الآخر…. لغة الحملة قاسية للغاية….

ويتنافس المرشحان ضد بعضهما البعض بدافع الغطرسة والغرور…. إنهم متهمون بالبحث عن مصالحهم الخاصة، وليس المصالح المشتركة للشعب الأمريكي…. الطرفان عدوانيان تجاه بعضهما البعض…. يرى معظم الأمريكيين أن مسار الحملة الانتخابية للرئاسة في عام 2024 يُظهر علامات غير صحية بالنسبة للديمقراطية.

وهيمنت فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض على ارتفاع معدلات التضخم والحروب في أفغانستان وأوكرانيا وغزة، ويخشى كثيرون أن تكون رئاسة ترامب الأخرى بمثابة ممارسة للاستبداد، لذلك، فإن الانتخابات في عام 2024 ستكون أقل من مجرد مسابقة شعبية بقدر ما ستكون بمثابة عملية إدلاء بأصوات المرشح الذي يعتبره الشعب الأمريكي الخيار الأقل سوءًا.

أحمد ياسر – بوابة الفجر

