سقوط شاب من أعلى مبنى المدينة الصناعية بأسوان

أسوان - مصر

لقى شحص مصرعه، بعد سقوطه من أعلى المدينة الصناعية القديمة بجوار السلخانة بمدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بأسوان، بلاغاً بسقوط شخص من أعلى مبنى المدينة الصناعية، مما أسفر على مصرعه فى الحال، وجارى نقل جثته إلى المشرحة لعرضه على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى وراء الوفاة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً بسقوط شخص من أعلى المدينة الصناعية القديمة بجوار السلخانة بمدينة أسوان، وفور وصول الإسعاف تبينن أنها جثة هامدة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

الشروق نيوز