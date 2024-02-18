إبراهيم جابر يطلع على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة

إطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر اليوم على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة والجهود المبذولة لمرحلة مابعد الحرب .

وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير على ضرورة الإهتمام بالمشاريع الزراعية خاصة مشروع الجزيرة وتوفير السلع الاساسية والخدمات الاجتماعية لإنسان الولاية .

ونوه عضو مجلس السيادة الى أهمية التنسيق مع الإستخبارات العسكرية فيما يختص بتسليح المقاومة الشعبية مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به أبناء ولاية الجزيرة في دعم ومساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشياالدعم السريع.

من جانبه أوضح والي ولاية الجزيرة فى تصريح صحفي أنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية والإنسانية وجهود تحقيق الإستقرار والتنمية بولاية الجزيرة لمرحلة مابعد الحرب. سونا

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