الصليب الأحمر يدعم ٨آلاف من صغار المزارعين بعدد من الولايات

اعلن وزير الزراعة الاتحادي ابوبكر البشرى حزمة من الدعومات التي سوف تقدمها اللجنة الدولية للصليب الاحمر لصغار المزراعين في كل من ولايات كسلا والقضارف والنيل الازرق بجانب ولايات دارفور.

جاء ذلك لدى لقائه بممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر بولاية كسلا السيد ميشيل إمريك.

واوضح البشرى انه تم التفاكر أيضا مع ممثل اللجنة حول عملية توفير الحبوب الاساسية لولايات دارفور التي خرجت من الموسم الزراعي مشيرا الى ان دعم اللجنة الدولية للصليب الاحمر سوف يشمل توفير التقاوي والاليات لحوالي ثمانية الاف مزارعا.

من جهته اشاد ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتجاوب السلطات السودانية واهتمامها بتأمين الامن الغذائي مؤكدا حرصهم على دعم ومساندة المزراعين ومواصلة ادوراهم الانسانية تجاه المتأثرين بالحرب. سونا

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