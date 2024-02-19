موسيقى يوتيوب متاحة للفيديوهات القصيرة

أطلقت منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت «يوتيوب» خاصية جديدة تتيح للمستخدم دمج فيديوهات موسيقية من مكتبة المنصة في فيديوهاتهم القصيرة التي يبثونها على خدمة الفيديوها القصيرة «يوتيوب شورتس» في إطار محاولات المنصة لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم تيك توك الصينية.
وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في ضوء امتلاك يوتيوب ميزة غير موجودة في تيك توك وهي مكتبة الموسيقى الرسمية الضخمة، فإنها ستسفيد من هذه الميزة لتحقيق طموحاتها في قطاع الفيديوهات القصيرة.
صحيفة البيان
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